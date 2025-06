Das Gesundheitshoroskop vom 16. bis 22. Juni 2025: Darauf müssen Sie bei diesen Sternen achten!

Der Mond steht im Wassermann und der ist astrologisch den Venen zugeordnet. Wenn die Temperaturen steigen, leiden viele Menschen wieder an schmerzenden Beinen. Venenprobleme sind oft erblich bedingt. Es kann aber auch durch Übergewicht zu einem Venenleiden kommen. Alkohol und Nikotin gefährden die Venen ebenfalls. Mit dem Alter nimmt die Elastizität der Venen ab. Wer im Beruf viel sitzen oder stehen muss, gehört ebenfalls zu den Risikogruppen für Venenprobleme.

Mit Gymnastik kann man vorbeugen. Zum Beispiel: Strecken Sie die Beine von sich und machen Sie in der Luft Radfahrbewegungen oder kreisen Sie mit den Zehen. Treten Sie so vor sich hin, als ob Sie das Pedal einer alten Nähmaschine bedienen würden. Achten Sie darauf, dass Sie jeden Tag mindestens 30 Minuten zu Fuß unterwegs sind. Trinken Sie jeden Tag zwei Liter Wasser. Duschen Sie die Beine mehrmals am Tag so ca. 2 Minuten mit kaltem Wasser. Die Beine vor praller Sonne schützen. Nehmen Sie viel Vitamin C zu sich. Das stärkt die Venenwände. Essen Sie Kiwis, Grapefruits, Paprika, frische Petersilie. Gehen Sie viel spazieren.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.