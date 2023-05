Das Glücks-Sommer-Horoskop für das Sternzeichen Stier

Wenn Sie jetzt Ihrem Partner begegnen sollen, dann haben Sie sich gesucht und gefunden. Sie passen perfekt zusammen, ergänzen sich und Sie sind eine verschworene Gemeinschaft, vielleicht sogar die Seelenpartnerschaft. Nehmen Sie sich viel Zeit für den anderen – diese Chance kommt nicht mehr so schnell wieder. Lassen Sie Ihren Partner nicht so schnell wieder los – aber klammern Sie trotzdem nicht so sehr.

Alles über das Sternzeichen Stier auf einen Blick

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Tageshoroskop