Das Glücks-Sommer-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge

Der Merkur in Ihrem Zeichen bringt Bewegung in Ihr Leben. Sie tanzen derzeit auf vielen Partys, flirten, feiern und Sie sind manchmal auch ziemlich verliebt. Aber Ernstes ist das wohl nicht. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihren Merkur, der Ihnen die Geldchancen nur so ins Haus trägt.

Alles über das Sternzeichen Zwillinge auf einen Blick

