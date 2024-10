Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Zwillinge

Der Eintritt von Jupiter in die Rückläufigkeit bietet Ihnen, lieber Zwilling, die Möglichkeit, Ihre bisherigen Entscheidungen in der Liebe und im Beruf zu überdenken. Kurz zuvor, am Glücks-Dienstag hilft Ihnen Ihr Herrscher, der kommunikative Merkur, Ihre Gedanken zu ordnen und Klarheit zu gewinnen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um vergangene Missverständnisse zu klären und neue, erfolgreiche Strategien für Ihre Beziehungen und Finanzen zu entwickeln. Die Sterne unterstützen Sie dabei, langfristige Ziele festzulegen und mit der nötigen Flexibilität und Kreativität anzugehen.

Ihr Glücksmantra: „Ich nutze meine Kommunikationstalent, um Klarheit und Erfolg zu erreichen."

Liebes-Glückstage: 28.10.; 19.11.

Finanz-Glückstage: 10.12.; 29.12.