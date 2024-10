Das Glückstage-Horoskop ab dem 8. Oktober 2024: Das sind Ihre besten Tage bis Jahresende!

Was für ein Tag! Dienstag, der 8. Oktober, überrascht uns mit wunderbaren Sternengeschenken. Merkur, Jupiter, Venus und Mars versprechen Glück pur. Was wir dafür tun müssen? Nichts, außer den Miesepeter in uns wegsperren und den Schlüssel wegwerfen. Am Dienstag wird sich alles zu unserem Besten fügen. Wir müssen die Dinge, egal, wie problematisch sie uns erscheinen, nur optimistisch angehen.

Und: Wir dürfen uns bis Jahresende unter den positiven Energien von Waage, Skorpion Schütze und Steinbock noch auf viele solcher Glückstage freuen.

