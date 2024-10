Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Krebs

Am Glücksdienstag bieten Ihnen die wohlgesonnene Skorpion-Venus und der durch Ihr Zeichen reisende Mars die Möglichkeit, tief in Ihre emotionalen Bedürfnisse einzutauchen und diese in Einklang mit Ihrer finanziellen Planung zu bringen. Dieser Tag eröffnet Ihnen die beste Chance, Ihre Liebesbeziehungen auf äußerst befriedigende Weise zu vertiefen. Zudem unterstützen Merkur und Jupiter Sie dabei, Ihre wichtigsten finanziellen Weichen für das kommende Jahr klug zu stellen. Seien Sie offen für Veränderungen und lassen Sie sich dabei von Ihrem Bauchgefühl leiten.

Ihr Glücksmantra: „Ich vertraue auf meine Intuition und finde Balance zwischen Herz und Verstand."

Liebes-Glückstage: 01.11.; 24.11.

Finanz-Glückstage: 08.12.; 20.12.