Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Fische

Mit den aktuellen kosmischen Einflüssen ist es an der Zeit, lieber Fisch, Ihre auch Ihre sehnsüchtigsten Träume in die Realität umzusetzen. Am Glücksdienstag helfen Ihnen besonders die liebliche Venus und der furchtlose Mars, Ihre emotionalen und finanziellen Ziele in Einklang zu bringen. Nutzen Sie diesen Tag, um sich auf das Wesentliche in Ihrem Leben zu konzentrieren und Ihre Beziehungen zu vertiefen. Die Sterne bieten Ihnen die Chance, in der Liebe neue Wege zu gehen und in finanziellen Angelegenheiten kluge Entscheidungen zu treffen, die sich langfristig auszahlen werden.

Ihr Glücksmantra: „Ich vertraue meiner Intuition und setze meine Träume in die Tat um."

Liebes-Glückstage: 02.11.; 18.11.

Finanz-Glückstage: 14.12.; 27.12.