Das große Familien-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Zwillinge

Diese Woche bringt eine wohltuende Klärung, liebe Zwillinge. Sie sprechen Dinge an, ohne auszuteilen, und hören zu, ohne sich zu verlieren. Ihr Herrscher Merkur ermöglicht, ein lange schwelendes Thema in Familie oder Partnerschaft zu lösen. Venus heilt, was bislang unvereinbar schien. Jupiter zeigt Ihnen, dass Verlässlichkeit nicht gleich Langeweile bedeutet, sondern eine Basis, auf der sich Neues entwickeln kann. Ihre Familie braucht Sie nicht als Vermittler, sondern als echten Gesprächspartner. Und das gelingt Ihnen jetzt mit Leichtigkeit.

Ihr Familienmantra:

"Ich spreche mit dem Herzen und finde Gehör."

Ihre Familien-Glückstage im Sommer 2025: