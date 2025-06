Das große Familien-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Fische

Liebe Fische, Sie spüren in dieser Woche besonders deutlich, wie sehr die Liebe in kleinen Gesten liegt. Merkur lässt Ihre Worte heilsam wirken, vor allem dort, wo früher Missverständnisse lagen. Venus öffnet Ihr Herz für jemanden, der schon lange auf Ihre Nähe gewartet hat. Jupiter befreit Sie vom Druck, alles richtig machen zu müssen – das reicht schon. Es darf still und einfach sein. Und genau das macht alles leichter. Vielleicht merken Sie jetzt, wie viel Frieden in Ihrer Familie möglich ist, wenn Sie sich einfach zeigen, wie Sie sind.

Ihr Familienmantra:

"Ich öffne mein Herz für das, was ich längst fühle."

Ihre Familien-Glückstage im Sommer 2025: