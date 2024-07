Das große Familienhoroskop 2024 für das Sternzeichen Fische: Mehr Zusammenhalt und Verständnis

Für Sie, liebe Fische, bringt 2024 eine Zeit des spirituellen Wachstums. Ganz intuitiv werden Sie Ihre Empathie entfalten und einbringen können. So tragen Sie zu tieferen Beziehungen mit anderen bei. In der Familie sind Fische die emotionalen Anker, die Liebe und Verständnis bieten. Sie schaffen ein unterstützendes, ja heilendes Klima, in dem sich jedes Mitglied sicher und geborgen fühlt. Gemeinsame spirituelle Praktiken sind ideal, um die familiären Bande zu stärken und einen Raum für gemeinsame Träume zu bieten.

Familienmantra für Fische: „Im Fluss der Intuition und Kreativität finde wir neue Stärke und tiefen Frieden."

Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Fische