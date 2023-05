Das große Geschenk der Planeten für die Zwillinge

Sie sind eine vielseitig interessierte Persönlichkeit. Zuweilen sorgt diese Lebensleichtigkeit leider dafür, dass Sie den Fokus auf das Wesentliche verlieren. Die aktuelle Begegnung von Mars und Saturn am Himmelszelt hilft Ihnen, auch bei zähen Aufgaben am Ball zu bleiben und so wichtige Projekte zum Erfolg zu führen. Dabei unterstützen Sie der aktive Mars und der ernsthafte Saturn jetzt besonders bei allen Beschäftigungen, die mit äußerer und innerer Horizonterweiterung und Selbstfürsorge zu tun haben. Geben Sie Ihren Träumen Raum und lassen Sie sich nicht von anderen erzählen, was möglich ist und was nicht.

Ihr Leitsatz: Ich verfolge mein Ziel voll Konzentration und Optimismus.

Artikelbild und Social Media: iStock/Tomeyk