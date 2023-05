Das große Geschenk der Planeten: Drei Sterne vergolden Ihren Herbst!

Saturn, der Herrscher des Jahres 2021, genoss unerklärlicherweise noch nie den besten Ruf. Bereits im Mittelalter sahen die Astrologen in ihm den „großen Übeltäter“. Heute setzen ihn viele Menschen mit ungewollten Einschränkungen, Disziplinierung und Entbehrung gleich.

Auch der heißblütige Mars wurde und wird nicht allerorts geschätzt. Der in früheren Zeiten als „kleiner Übeltäter“ betrachtete Planet ist manch einem zu aggressiv und unberechenbar. Zu Unrecht! Denn gerade diese beiden Gestirne können Ihnen besonders gut dabei helfen, gesetzte Ziele energiegeladen und dennoch gelassen zu erreichen.

Während Saturn Sie dazu ermutigt, Verantwortung für Ihre Träume zu übernehmen, schenkt Ihnen Mars die Fähigkeit, auch schwer erreichbar scheinende Ziele zu erreichen. Genau dafür ist jetzt die allerbeste Zeit.

Denn kurz nachdem die Sonne durch ihren Eintritt in die Waage den Herbst einläutet, begegnen sich Mars und Saturn in einer Glück bringenden Konstellation am Himmelszelt. Ebenso wie die Sonne befindet sich auch Mars gerade in der diplomatischen Waage. Saturn reist seit vielen Monaten durch den zukunftsorientierten Wassermann.

Die beiden Luftzeichen Waage und Wassermann verstehen sich von Natur aus gut. Dasselbe gilt für alle Planeten, die sich gerade in diesen Zeichen aufhalten. Dies gilt selbstverständlich auch für Mars und Saturn, die derzeit besonders konstruktiv zusammenarbeiten.

Der harmonische Aspekt zwischen den beiden Gestirnen wirkt bereits seit dem 15. September, dem Tag, an dem Mars von der Jungfrau in die Waage wechselte. Jetzt verstärkt sich diese Energie zusätzlich. Streichen Sie sich am besten den 26. September rot im Kalender an. Denn an diesem Tag wird der konstruktive Aspekt zwischen Mars und Saturn exakt. Dass sich die Vitalität spendende Sonne in dieser Woche besonders nahe beim durchsetzungsfähigen Mars aufhält, verleiht dieser dynamischen Planetenverbindung zusätzliche Kraft.

