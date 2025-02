Das große Gesundheitshoroskop 2025: Sternzeichen Jungfrau

Als Jungfrau achten Sie stets auf Gesundheit, Achtsamkeit und gute Lebensgewohnheiten. Doch auch Sie kennen die Versuchung! In den letzten Jahren hat Saturn Sie daran erinnert, nicht nur körperliche, sondern auch seelische Balance zu finden. Neptun ermutigt Sie weiterhin, Ihrem emotionalen Wohlbefinden Priorität zu geben und Ihrer Intuition zu vertrauen. Es muss nicht immer kompliziert sein: Kleine Momente der Achtsamkeit und das Bewusstsein für den Augenblick helfen Ihnen, auch in herausfordernden Zeiten wieder in Ihre innere Mitte zu finden. Lassen Sie sich von der Natur und alltäglichen Ritualen inspirieren, um Stress abzubauen und achtsam mit sich selbst umzugehen.

Beste Gesundheitstage 2025:

22.–29. März

5.–12. Juli

10.–18. September

25.–31. Dezember.

Ihr Gesundheitsmantra:

„Ich pflege meine Seele UND meinen Körper.“