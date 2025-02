Das große Gesundheitshoroskop 2025: Sternzeichen Widder

Chiron bleibt eine verlässliche Kraft an Ihrer Seite, die Ihnen hilft, auf Ihrem Heilungsweg voranzukommen und sowohl körperlich als auch seelisch mehr Rücksicht auf sich selbst zu nehmen. Saturns Besuch im Sommer bringt die wertvolle Lektion mit sich, Disziplin in Ihre Selbstfürsorge zu integrieren und Geduld mit sich zu üben. Neptun schenkt Ihnen die Fähigkeit, die subtilen Signale Ihres Körpers besser wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Besonders im April, wenn Venus und Merkur rückläufig in Ihrem Zeichen stehen, ist es entscheidend, Stress zu vermeiden und sich Ruhe zu gönnen. Insgesamt hält das Jahr viele Gelegenheiten bereit, sich zu erholen und neue Kraft zu schöpfen.

Beste Gesundheitstage 2025:

5.–12. März

14.–20. April

18.–26. Juni

9.–15. August

1.–8. Oktober

Ihr Gesundheitsmantra:

„Ich schenke meinem Körper und meiner Seele Aufmerksamkeit.“