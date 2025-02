Das große Gesundheitshoroskop 2025: Sternzeichen Stier

Ihre Gesundheit wird 2025 davon geprägt sein, eine Balance zwischen Aktivität und Erholung zu finden. Der disziplinierte Saturn fordert Sie ab dem Frühjahr auf, achtsamer mit Ihrem Wohlbefinden umzugehen und bewusst Pausen einzuplanen. Der verspielte Neptun inspiriert Sie dazu, auf Ihre innere Stimme zu hören. Wenn der exzentrische Uranus gegen Jahresende nach einen Ausflug in die Zwillinge in Ihr Zeichen zurückkehrt, könnten plötzliche Veränderungen anstehen, die Anpassungen in Ihrem Lebensstil erfordern. Besonders im Frühling, wenn Ihre Herrscherin Venus rückläufig ist, sollten Sie auf sich achten und sich regelmäßig Momente der Selbstfürsorge gönnen.

Beste Gesundheitstage 2025:

10.–18. März

2.–10. Mai

15.–23. Juli

5.–12. Oktober

1.–10. Dezember

Ihr Gesundheitsmantra:

„Ich schenke mir selbst Achtsamkeit und Fürsorge.“