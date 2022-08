Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann

Von Natur aus glauben Sie daran, dass das Leben sich nicht völlig strukturieren oder gar minutiös planen lässt. Sie lieben es, sich auch mal gegen den Strom zu stellen und so zu beweisen, dass es anders kommen darf, als man denkt. Das Brechen von Regeln gehört zu einer der herausragendsten Eigenschaften des Wassermanns! Und deshalb freuen Sie sich auf die Glückswelle, denn für Sie ist es die Gelegenheit, etwas zu riskieren und aus Konventionen auszubrechen. Während andere Sternzeichen sich in Bedenken ergehen, haben Sie schon längst den Lottoschein ausgefüllt und sich mit offenem Herzen in das Leben gestürzt. Was soll schon schiefgehen?

Ihr Glücksmantra: Ich wage den Schritt ins Unbekannte, denn hinter dem Horizont wartet das Glück auf mich!

Ihre Glückszahlen: 7, 18, 29.

