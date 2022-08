Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock

Steinböcke haben einen eisernen Grundsatz: Glück ist stets Ausdruck dafür, etwas geleistet zu haben. Daher sind Sie skeptisch, wenn es heißt: Glück steckt in jedem Augenblick, wenn man sich nur dem Kosmos öffnet. Das halten Sie für unmöglich. Doch vielleicht sollten Sie gerade jetzt prüfen, ob Glück immer nur das Ergebnis von Arbeit und Fleiß sein muss. Erinnern Sie sich an die Augenblicke von Glück in der Liebe. Diese kamen zu Ihnen, ohne Anstrengung. Genau so dürfen Sie sich gerade fühlen! Das Universum liebt Sie – ohne jegliche Bedingung. Lassen Sie sich in dieses Gefühl fallen – und sei es auch nur für ein Wochenende.

Ihr Glücksmantra: Ich gestatte mir, mich dem Strom aus Liebe und Fülle hinzugeben, und genieße die Großzügigkeit des Kosmos.

Ihre Glückszahlen: 1, 28, 30.

Artikel und Social Media: Collage mit Astrowoche.de und iStock/Nadya So