Das große Glücks-Horoskop für Juli 2022: So reich beschenken uns Merkur und Jupiter!

Es gibt Wochen, in denen meinen es die Sterne gut mit uns. Es ist, als ob der Himmel sein Füllhorn über uns ausschüttet. Genau eine solche Woche erwartet uns jetzt ab dem 18. Juli 2022! Die Konstellationen wirken auf den ersten Blick wenig spektakulär, aber sie haben es in sich.

Hauptrolle spielt dabei Merkur. Er sorgt dafür, dass unsere Wünsche im Kosmos nicht ungehört verhallen und der Segen des Himmels uns erreicht. Die Krönung: Merkur verbindet sich am Wochenende, genauer am 23.07.2022, mit Glücksplanet Jupiter höchstpersönlich.

So lassen wir das Glück in unser Leben

Wenn wir uns im Leben auf die Suche nach Glück begeben, dann meinen die meisten Menschen ein unbestimmtes Ziel in der Zukunft. Sie sagen sich: Eines Tages werde ich glücklich sein! Doch in Wirklichkeit ist Glück kein Ziel, sondern ein Zustand, der uns jederzeit zuteil werden kann.

Kennen Sie diesen Augenblick, in dem einfach alles stimmt? Indem das Innere mit dem Äußeren harmoniert? Wir uns in völliger Balance mit der Umwelt befinden und uns gar nichts zu fehlen scheint? Auch wenn dieser Augenblick nur einen Wimpernschlag anhält, jeder kennt dieses Gefühl von tiefer Zufriedenheit im Hier und Jetzt.

Wir wissen vielleicht nicht immer, wie wir diesen perfekten Glücksmoment hervorrufen können, aber wir können ihn einladen, sich in unserem Leben zu manifestieren. Alles, was wir tun müssen, ist das Bewusstsein für die Fülle des Lebens zu öffnen. Wenn dann, wie in der Woche ab 18. Juli 2022, die Sterne günstig stehen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Glück in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen können.

Der Einfluss von Merkur und Jupiter auf unser Glück

Die astrologischen Konstellationen, die diesem Augenblick entsprechen, werden von zwei Planeten bestimmt: Merkur und Jupiter, die am Ende der Woche eine sehr günstige Verbindung miteinander eingehen. Weil beide in einem Feuerzeichen stehen, Merkur im Löwen und Jupiter im Widder, fühlen wir uns sehr lebendig und haben Lust, Dinge in unserem Leben anzupacken.

Wir sind zuversichtlicher und mutiger als gewöhnlich, sehen eher Lösungen als Probleme. Merkur sorgt dabei für eine gute Verbindung zwischen den Kräften des Himmels und der Erde. Jupiter sorgt dafür, dass reichlich Energie fließen kann. In der klassischen Astrologie gilt er als das Große Glück. Er ist der Gott der Fülle und sorgt dafür, dass wir mehr als genug versorgt werden - egal, was wir gerade brauchen: Wir dürfen aus dem Vollen schöpfen.

Da beide Planeten am Samstag in einem günstigen Trigon zueinander stehen, verbinden sich ihre Eigenschaften positiv und unterstützen uns in allen Angelegenheiten, bei denen es darum geht mehr Fülle und Reichtum in das eigene Leben einzuladen. Diese Konstellation wirft bereits am Freitag ihre Schatten voraus, sodass wir das ganze Wochenende von dieser Welle an positiver Energie profitieren können.

So wirken die Planeten auf unsere Lebensbereiche

Als Gott der Kaufleute und des Handels ist Merkur dabei auch und gerade für den Geldfluss zuständig. Das bedeutet, dass er uns auch ein glückliches Händchen in allen finanziellen Angelegenheiten beschert. Er macht uns sensibel für gute Gelegenheiten und erhöht unsere Aufmerksamkeit für Schnäppchen und günstige Angebote.

Im Verbund mit Jupiter dürfen wir uns außerdem über ein zusätzliches Quäntchen Glück freuen. Es ist daher nicht nur eine gute Phase, um die eine oder andere Investition zu tätigen, sondern auch sein Glück zu versuchen. Die Zeichen der Zeit sind grundsätzlich auf Vermehrung (Jupiter) von Geld (Merkur) eingestellt. Nutzen Sie diesen kosmischen Schub, um Ihre finanzielle Situation aufzubessern und sich materiell neu aufzustellen. Aber auch in allen anderen Lebensbereichen geht jetzt vieles leichter von der Hand.

Merkur ist auch der Planet der Kommunikation. Gespräche verlaufen jetzt reibungsloser und wo Sie sich zuvor noch gestritten haben, sind Sie jetzt bereit, aufeinander zu zugehen. Ein idealer Moment, um sich mit Menschen zu versöhnen, die einem am Herzen liegen.

In Partnerschaften ergeben sich jetzt gute Gelegenheiten, Themen anzusprechen, vor denen Sie sich lange gedrückt haben. Sie werden schneller einen Kompromiss finden. Mehr Energie fließt in ein harmonisches Miteinander, Beziehungen werden dadurch gestärkt und können sich vertiefen.

Besonders günstig wirkt sich diese Konstellation in beruflicher Hinsicht aus, zum Beispiel, wenn wir eine Gehaltserhöhung anstreben. Aber auch wenn wir selbständig sind, sollten wir jetzt die Gelegenheit nutzen, um uns in einem guten Licht darzustellen und Werbung für uns zu machen. Angebote, die wir jetzt lancieren, haben beste Chancen auf Erfolg. Lassen Sie also die Glücksenergie in Ihrem Leben fließen!

