Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Widder

Als Widder gehören Sie zu den Glückskindern dieser Woche, denn Jupiter befindet sich schon seit Mai in Ihrem Zeichen. Das heißt, Sie spüren ohnehin schon seit geraumer Zeit, dass es für Sie bergauf geht. Nun paart sich Jupiter mit Merkur, dem Gott der guten Gelegenheiten. Für Sie bedeutet das, dass Sie noch einmal einen deutlichen Schritt in Richtung einer Verbesserung Ihrer Lebenslage machen können – und sich dabei auf Ihr Glück verlassen dürfen. Wenn Sie ein günstiges Angebot erhalten, sollten Sie in jedem Fall nicht zögern, sondern zuschlagen. Lotto spielen ist auf alle Fälle eine gute Idee, denn der Glücksplanet hält seine Hand über Ihr Schicksal.

Ihr Glücksmantra: Ich öffne mich der Fülle des Lebens und fühle mich reichlich beschenkt.

Ihre Glückszahlen: 12, 13, 44.

Die Glückstage aller Sternzeichen für Juli 2022

Artikel und Social Media: Collage mit Astrowoche.de und iStock/Nadya So