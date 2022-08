Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Stier

Stiere gehören zu den Zeichen, die eher vorsichtig sind, wenn es darum geht, etwas zu riskieren. Auch jetzt spüren Sie zwar, dass das Glück in der Luft liegt, aber Sie haben Bedenken, das, was Sie bereits aufgebaut haben, aufs Spiel zu setzen. Daher scheuen Sie sich gerade vor einer größeren Investition. Doch die Glückswelle von Merkur und Jupiter setzt ein positives Signal. Sie können jetzt mutiger in einer wichtigen finanziellen Angelegenheit voranschreiten. Sie werden dadurch nicht automatisch zum Glücksritter. Kluge Ausgaben haben jetzt die besten Voraussetzungen, das Fundament Ihres Wohlstands zu erweitern.

Ihr Glücksmantra: Ich bin gut aufgestellt in meinem Leben und kann mir daher erlauben, von der Welle des Glücks zu profitieren.

Ihre Glückszahlen: 2, 17, 33.

