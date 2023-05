Das große Glückszahl-Horoskop: So entdecken Sie Ihr wahres Ich!

Zur Berechnung der Glückszahl bildet man die Quersumme aller Zahlen unseres Geburtsdatums. Als Beispiel nehmen wir mal das Datum 17.7.1954, an dem Tag wurde unsere Kanzlerin Angela Merkel geboren. Bitte verwende immer das komplette Datum, wobei die Jahreszahl (also der Jahrgang) mitberechnet wird. Nun bilden wir die Quersumme aller Zahlen. Dazu schreiben wir jede der einstelligen Zahlen hintereinander auf und zählen sie zusammen. Aus der 17 wird dabei 1+7, aus der Jahreszahl 1+9+5+4. Insgesamt sieht diese Rechnung so aus:

17.7.1954 = 1+7+7+1+9+5+4 = 34.

Die Quersumme des Geburtstages von Angela Merkel ist damit 34. Nun summieren wir noch die errechnete zweistellige Quersumme: 3+4 = 7. mDie komplette Glückszahl von Angela Merkel lautet also: 34/7. Die 7 ist die sogenannte Endziffer, ist die endgültige Glückszahl (oder eben auch Lebenszahl). Sie beschreibt unser Ziel, das sich aus der Quersumme ergibt. Das ist schon alles. Die 34 beschreibt die Lebensaufgabe, die wir auf unserem Weg erfüllen müssen, um unserer Glückszahl (Endziffer) gerecht zu werden. Die Lebenszahlen 10 und 11 werden nicht mehr addiert, sie verstärken nur die Endziffer 1.

Nun schauen wir uns die Wesenszüge der Menschen mit den möglichen Glückszahlen von 1 bis 9 einmal genauer an. Jede Glückszahl hat ihre Besonderheiten. Wenn die Schattenseite einer Lebenszahl erkannt und überwunden wird, kommt das Lebensziel ans Licht. Die Beispiele berühmter Persönlichkeiten zeigen Ihnen, auf welchen Ebenen des Lebens dies geschehen kann: in der Politik, im Sport, im Berufsleben oder in der Kunst. Lassen Sie sich überraschen!

Klicken Sie sich in der Bildergalerie einfach bis zu Ihrer Glückszahl durch!

