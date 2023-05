Die Kunst, Nähe in einer Beziehung zu schaffen

Eine Partnerschaft ohne Nähe und Intimität kann kaum gehen. Sie gehören so selbstverständlich zu einer guten Paarbeziehung wie Liebe, Sexualität und grundlegende Gemeinsamkeiten. Doch auch soziale Kontaktfähigkeit, Nähe und Intimität sind Dinge, die der Mensch erlernen muss. Menschen sind soziale Wesen und auf den Kontakt zum Mitmenschen angewiesen. Wie heilend und hilfreich Berührungen, eine besondere Form der Nähe, sein können, wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Aber sich gegenseitig zu berühren, geht auch noch auf viel tieferen Ebenen. Auf Ebenen des Herzens, der Seele und des Verstandes, in Form von einer inneren Energie, die viel stärker wirkt als bloßes Handauflegen.

Doch wie lernen wir diese Form von sozialer Kontaktaufnahme? Positive Beispiele sind leider eher schwer zu finden. Noch dazu leben wir in einer Zeit, in der es sehr schwerfällt, Intimität und Nähe zu entwickeln und zuzulassen. Denn Voraussetzung dafür sind Vertrauen und Offenheit, etwas das man sich im heutigen Alltagsleben kaum noch leisten kann. Es sei denn, man möchte gerne ausgenutzt und über den Tisch gezogen werden. Wer zu vertrauensselig auftritt, hat selbst Schuld, wenn’s schiefgeht. Hinzu kommt, dass wir immer mehr ein Leben auf emotionaler Distanz führen. Wirken nicht Fernsehgerät und Smartphones wie ein Symbol unserer Zeit, wo wir Emotionen, Glück und Leid, mit Distanz bekommen?

Wie viel inneren Anteil nehmen wir wirklich noch, wenn uns die Bilder von Naturkatastrophen, Unglücksfällen, Krieg und Not täglich ins Haus serviert werden? Was für ein Gefühlsleben entwickeln Kinder und Jugendliche, die in einer „Zweitwelt“ von Internetspielen vorrangig mit martialischen Energien konfrontiert werden und in der Realität kaum noch Nähe in ihren Familien erfahren? Was passiert mit einem selbst, wenn man von den Belastungen des Alltags überrollt und ausgesogen wird? Wenn kaum noch Zeit bleibt für Familienleben und noch weniger für eine intime Paarbeziehung?

Dabei brauchen wir in dieser oft so gefühlskalten Zeit nichts dringender als die schützende und aufbauende Nähe eines geliebten Menschen. Denn im Spruch vom halben Leid liegt eine tiefe Wahrheit, die wir heute oft vergessen. Die tiefe Verbundenheit mit dem Partner kann die Kraft und den Halt geben, den es braucht, um schwierige Aufgaben zu bewältigen. Wo diese Verbundenheit und Nähe nicht vorhanden sind, zerbrechen Partnerschaften. Was kann man tun, wenn man diese Entfremdung nicht zulassen möchte? Auf alle Fälle müssen wir investieren und arbeiten. An sich selbst und an den gemeinsamen Grundlagen. Dazu gehört auch, zu beleuchten, wo man selbst in seiner Entwicklung steht und inwieweit man selbst Nähe geben und zulassen kann.

