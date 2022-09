Das große Herbst-Horoskop 2022: Das sind Ihre Glückstage bis Dezember

Vor allen Dingen drei Planeten lassen jetzt die Hoffnung aufblühen: Venus, Mars und Merkur. Diese astrologischen Faktoren bedienen dabei unterschiedliche Aspekte unseres Lebens. Weil sie anders als die Schwergewichte Jupiter oder Saturn ihre Wirkung eher tagesgenau entfalten, sind ihre Einflüsse leicht zu übersehen. Daher müssen wir ein Gefühl für diese Planeten entwickeln, und das geht am besten, wenn wir an den Tagen, an denen sich ihre größte Kraft manifestiert, aufmerksam auf ihre Signale achten.

Im Herbst-Horoskop 2022 für die einzelnen Sternzeichen finden Sie Ihre besten Tage in Bezug auf Liebe, Gesundheit und Geld bis zum Ende des Jahres. Nutzen Sie die Zeitpunkte, um sich ganz diesen Themen zu widmen. Öffnen Sie Ihre Seele und Ihren Geist für die kosmischen Geschenke dieser drei Planeten. Spüren Sie in sich hinein und achten Sie auf die Zeichen, die Ihnen, vielleicht wie durch Zufall, zuteil werden. Alles, was Ihnen an diesen Tagen begegnet, ist eine Botschaft an Sie. Eine Botschaft, die Ihnen offenbart, auf welche Weise Sie Ihr Glück in der Liebe mehren, Sie Ihr Wohlbefinden steigern und die Chancen auf finanziellen Erfolg erhöhen können.

Herbst-Horoskop 2022: Glückstage richtig nutzen

Die Offenheit in Bezug auf die kosmischen Einflüsse ist das eine. Doch wenn Sie wirklich etwas erreichen wollen, dann müssen Sie auch aktiv werden, wenn Sie die Botschaft der Planeten erreicht. Es werden Botschaften der Hoffnung sein, die Ihnen Mut machen. Wenn Sie an einem solchen Tag den Aufwind spüren, dann werden Sie auch aufgefordert, Ihre Flügel auszubreiten – und zu fliegen!

Es sind Tage, an denen Sie etwas bewegen können. Etwas in Gang setzen können. Auch etwas riskieren können. Nur dasitzen und darauf warten, dass das Glück geschieht, gilt nicht. Venus, Mars und Merkur öffnen Ihnen Türen, aber hindurchschreiten müssen Sie schon selbst!

Markieren Sie sich also die Termine fest in Ihrem Kalender, streichen Sie sie rot an! Und dann gehen Sie an diesen Tagen mit einer besonderen Achtsamkeit durch Ihr Leben.

Venus-Tage gehören der Göttin der Liebe . Sie bringt uns Gelegenheiten, neue Beziehungen einzugehen und bestehende Beziehungen zu vertiefen. Diese Tage sind ideal, um neue Menschen kennenzulernen und wieder mehr Schwung in Partnerschaften bringen. Auch in Freundschaften können nun neue Kapitel aufgeschlagen werden.

. Sie bringt uns Gelegenheiten, neue Beziehungen einzugehen und bestehende Beziehungen zu vertiefen. Diese Tage sind ideal, um neue Menschen kennenzulernen und wieder mehr Schwung in Partnerschaften bringen. Auch in Freundschaften können nun neue Kapitel aufgeschlagen werden. Mars-Tage wiederum unterstützen uns in unserem körperlichen Wohlbefinden . Jetzt können wir aktiv werden und uns etwas Gutes tun. Oft sind es Tage, an denen wir alleine, aber auch gemeinsam mit anderen, in die Natur gehen können, etwas für unsere Fitness tun oder eine Wellnesspause einlegen können.

. Jetzt können wir aktiv werden und uns etwas Gutes tun. Oft sind es Tage, an denen wir alleine, aber auch gemeinsam mit anderen, in die Natur gehen können, etwas für unsere Fitness tun oder eine Wellnesspause einlegen können. Merkur-Tage versprechen Glück in puncto Finanzen und Wohlstand. Diese Zeitpunkte sind bestens geeignet, um etwas zu investieren, einen Kauf zu tätigen oder eine lukrative Idee in die Tat umzusetzen.

So starten Sie hoffnungsvoll in einen neuen Tag

Beginnen Sie beispielsweise einen Tag, der Ihnen Glück in der Liebe verspricht, mit einer Affirmation. Wenden Sie sich an die Göttin der Liebe, Venus, und verbinden Sie sich mit Ihrer Kraft. Betrachten Sie Ihr Gesicht im Spiegel und sagen Sie: „Liebevolle Venus! Schenke mir heute Vertrauen in mich selbst, denn ich bin liebenswert und bin bereit der Liebe in meinem Leben Raum zu geben.“

An einem Tag, an dem Sie wichtige Impulse zur Steigerung Ihres körperlichen Wohlbefindens und Ihrer Gesundheit erfahren können, wenden Sie sich an sich selbst und betrachten sich mit entschlossenem Blick im Spiegel. Dann sprechen Sie laut: „Tapferer Mars! Schenke mir heute die Kraft, gut für mich selbst zu sorgen, denn ich bin gesund und munter und mein Körper ist mir heilig.“

An Tagen, an denen es besonders günstig ist, sich um die Vermehrung Ihres Wohlstandes zu kümmern, betrachten Sie sich wieder im Spiegel, begrüßen sich selbst und sagen dann: „Werter Merkur! Schenke mir heute die Klugheit, die Chancen zu erkennen, Geld in mein Leben einzuladen, denn ich bin wertvoll und habe es verdient!“ Wenn Sie die Tage der Hoffnung auf diese Weise beginnen, werden Sie schnell merken, wie sich das Glück in Ihrem Leben wendet und Sie vor Jahresende viele wundervolle Momente der Zufriedenheit erleben können.

Lesen Sie jetzt das Herbst-Horoskop 2022 für Ihr Sternzeichen und finden Sie heraus, wann Sie mit Glück in Ihrem Leben rechnen dürfen.

