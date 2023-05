Neumond-Rituale: Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!

Der Neumond bietet uns jeden Monat die Chance, neue Intentionen für die kommenden Wochen zu setzen. Es kann sein, dass Ihnen diese Absicht ohne viel Aufwand direkt in den Sinn kommt und Sie nicht lange darüber nachdenken müssen. Wenn das jedoch nicht der Fall ist, dann kann eine Meditation Ihnen dabei helfen, Ihre Gedanken in die richtige Richtung zu lenken.

Eine Möglichkeit ist, sich eine passende geführte Meditation auszusuchen. Es gibt eine ganze Reihe an YouTube-Videos, die Meditation mit dem Setzen einer Intention kombinieren. Oder aber Sie probieren es ohne Anleitung aus und konzentrieren sich beispielsweise in einem bequemen Sitz erst einmal auf Ihre Atmung, bevor Sie sich damit auseinandersetzen, worauf Sie in den nächsten Wochen Ihren Blick lenken möchten.

Auf welchem Weg Sie auch immer zu Ihrer Neumond-Intention gelangen, wir empfehlen, sie auf ein Blatt Papier zu schreiben. So können Sie sich immer wieder an sie erinnern und sie zum Beispiel auch an einem Ort platzieren, wo Sie sie regelmäßig sehen können.

