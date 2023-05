Das große Horoskop zum Valentinstag 2012: Skorpion

Ihre Lieben wissen wahrscheinlich längst, dass Sie eher ein Valentinstagsmuffel sind. Trotzdem könnten Ihre Aspekte in diesem Jahr für ein kleines Wunder sorgen. Mond und Neptun machen Sie momentan nämlich derart fantasievoll, dass Sie richtig Lust haben, Ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Dieses Jahr verschicken Sie eben doch mal den Strauß langstieliger Baccara-Rosen oder präsentieren sich selbst in einem sündigen Outfit bzw. eleganten Anzug. Auf jeden Fall läuft nun alles anders, und das wird so positiv ankommen, dass Sie sich selbst fragen, warum Sie den Valentinstag 2012 nicht schon früher zelebriert haben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion!

Noch mehr zu Ihrem Liebesglück erfahren Sie im Liebeshoroskop 2012!

Sie möchten gerne wissen, was die Sterne noch für Sie bereithalten? Die Experten von viversum verraten es Ihnen. Jetzt gratis registrieren!