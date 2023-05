Das große Horoskop zum Valentinstag 2012: Waage

Auch wenn die Sterne es am Valentinstag 2012 an kosmischer Unterstützung mangeln lassen, werden Sie doch in der Lage sein, Ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Feine Kleinigkeiten, ein paar liebevoll verpackte Pralinen, ein kleiner Teddy oder eine Musik-CD für einen besonderen Menschen hat man von Ihnen schon zu erwarten, wenn man zum Kreis der Auserwählten gehört. Nachdem Ihre Aspekte jedoch eher kritisch sind, könnte dafür der Schmuseabend mit dem Traumpartner ausfallen. Halb so wild, holen Sie ihn einfach nach.

