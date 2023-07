Das große Mars-Horoskop ab 10. Juli 2023: Sternzeichen Widder

Widder fühlen sich sehr motiviert, jetzt etwas für Ihre Gesundheit zu tun. Sie kennen das: Sie fangen stark an und lassen dann ebenso stark nach. Die Jungfrau-Kraft zögert den Augenblick, an dem Sie die Lust verlieren, zu Ihren Gunsten hinaus. Das sollten Sie in jedem Fall nutzen! Am besten, Sie machen sich einen Plan. Strukturiertes und durchdachtes Vorgehen führt Sie jetzt schneller ans Ziel. Eine gute Idee ist es, sich jemanden zu suchen, der Ihre Erfolge zum Beispiel bei einer Diät beobachtet und Sie immer wieder anspornt. Das hilft Ihnen ungemein, bei der Stange zu bleiben.

Die besten Sommertermine für Ihre Gesundheit: 12.7., 13.7., 4.8. und 27.8.