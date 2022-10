Das große Mars-Horoskop: Diese besonderen Kräfte verleiht uns der Powerplanet!

Ganz gleich wohin man schaut, wohin man hört – überall wird man von schlechten Nachrichten überrannt. Wirtschaft, Energiekosten, soziale Unruhen – dunkle Wolken brauen sich zusammen. Die schlechte Stimmung setzt uns alle unter Stress und belastet auch unsere Beziehungen. Da kommen die positiven Schwingungen, die uns Mars in den Zwillingen und Venus in der Waage ankündigen, mehr als gelegen. Diese Sterne wecken endlich wieder Zuversicht und mehr noch: Sie bieten uns auch großartige Chancen!

Die Sonnen-Venus-Konstellation schafft eine harmonische Atmosphäre

Diese Woche geht die feingeistige Waage-Zeit in den Endspurt. Kurz bevor die Sonne am Sonntag in den tiefgründigen Skorpion wechselt, will sie daher noch einmal alles geben. Sie möchte Sie mit etwas Leichtigkeit beglücken, damit Sie mit Elan und Zuversicht in die kalte Jahreszeit reisen, die angesichts der Weltlage dieses Jahr unter keinem Glücksstern steht.

Unterstützung bekommt das lichtbringende Gestirn diese Woche von zwei starken Himmelsmächten: Liebesgöttin Venus hält sich gerade sehr nah bei der Waage-Sonne auf und wird sich am Freitag in einer engen Konjunktion an sie schmiegen. In der luftigen Waage fühlt sie sich besonders wohl, denn sie herrscht über das Zeichen des Friedens und der Diplomatie. Für Sie bedeutet das, dass es in den kommenden Tagen – auch wenn sich da draußen in der Welt der Ton verschärft – immer wieder Momente der Zuversicht und der Harmonie geben wird. Es gibt da draußen Menschen, die Ihrer Meinung sind – und es Ihnen gerne zeigen, wenn Sie nur den Mut haben, zu sich selbst und Ihren Ansichten zu stehen.Auch in Ihrem Privatleben sorgt diese Sonnen-Venus-Konstellation dafür, dass Sie und Ihre Lieben in Eintracht leben können – trotz stressbedingter Streits hilft Ihnen der Kosmos jetzt, die gemeinsame Basis auszubauen und so zu mehr Partnerschaftlichkeit zu finden, anstatt sich unter dem Druck der Außenwelt immer mehr zu verlieren.

Mars versorgt uns mit neuer Tatkraft

Während die liebreizende Venus und die leuchtende Waage-Sonne diese Woche eine angenehme, entspannte Stimmung schaffen, ist der eigentliche Hauptprotagonist der nächsten sieben Tage der schnittige Kriegsgott Mars. Der heißblütige Kriegsgott wurde und wird nicht allerorts geschätzt. Der Planet ist manchen Menschen zu aggressiv und unberechenbar. Zu Unrecht! Denn gerade jetzt kann er Ihnen hervorragend dabei helfen, gesetzte Ziele energiegeladen und dennoch gelassen zu erreichen.

Auch Mars hält sich derzeit in einem Luftzeichen, den strategischen und gewitzten Zwillingen, auf. Somit unterstützt er nicht nur das Anliegen des gestrengen Saturns (der ab nächsten Montag im Wassermann wieder den Vorwärtsgang einlegt), Sie zu mehr Verantwortung für sich selbst zu bewegen. Nein, er setzt sich nun auch besonders eifrig für die Belange von Venus und Sonne ein und bringt so Optimismus und Durchsetzungsfähigkeit in Ihr Leben.

Schon Montag bildet er mit der Waage-Sonne ein exaktes, äußerst kraftvolles Trigon. Beobachten Sie am besten selbst, wie viel Energie Ihnen plötzlich zur Verfügung steht und mit welcher Entschlusskraft und Souveränität Sie nun an die Lösung anstehender Herausforderungen gehen. Ganz gleich, welche kurzfristigen oder langfristigen Krisen es zu meistern gilt, Mars gibt Ihnen genau das Durchhaltevermögen, das Sie nun brauchen, um sich ihnen zu stellen.

So positiv wirkt das Mars-Venus-Trigon

Ein weiteres Trigon, diesmal zwischen dem schwungvollen Mars und seiner sensiblen Geliebten Venus, sorgt dann am Mittwoch dafür, dass in Ihrem Leben trübe Gedanken keinen Raum mehr finden. Diese äußerst harmonische Gestirnsverbindung bringt Ihnen reichlich Selbstvertrauen, aktiviert Ihre Selbstliebe und somit auch die Fähigkeit, mit Ihren Liebsten wieder besser in Kontakt zu gehen – falls die anstrengenden Zeiten zu Zerwürfnissen und Lustlosigkeit geführt haben. Wenn Kriegsgott Mars und Friedensgöttin Venus am Himmel zusammenfinden, dann schlagen auch hier auf der Erde die Wellen der Leidenschaft hoch und sorgen dafür, dass Sie gemeinsam mit lieben Menschen zuversichtlich in dunklere Zeiten aufbrechen.

Die Kraft von Mars, Sonne und Venus ist für Sie da, damit Sie Ihre Vorhaben gelassen angehen und gegen alle äußeren Widerstände zu einem guten Ende führen können. Ganz gleich ob es bei Ihnen um die Liebe, den Beruf oder um die Gesundheit geht: Wenn Sie sich jetzt dazu entscheiden, wagemutig vorwärtszugehen anstatt wehmütig stillzuhalten, werden Sie mit langfristigem Erfolg und neuer Selbstsicherheit belohnt werden.

Welche persönlichen Erfolge Sie mit der Hilfe von Mars verbuchen werden und warum in Ihrem Liebesleben plötzlich alles ganz anders werden kann, lesen Sie in unserem großen Mars-Horoskop.

