Das große Merkur-Horoskop ab 02.10.2023: Diese Super-Chancen bietet er in der Waage!

Der wahre magische Augenblick der Woche erwartet uns dann am Donnerstag, 05.10.2023, wenn Merkur in die sanfte Waage eintritt. Die stürmischen Gedanken, die in uns Anfang der Woche tobten, kommen zur Ruhe, Negativität und Kummer lösen sich gänzlich auf. Dank Merkur in der Waage können Sie Ihren Fokus auf das Schöne und Positive in Ihrem Leben lenken.

Wenn Sie sich bewusst auf die Energie des Waage-Merkurs einlassen – am besten mit das Positive verfestigenden Affirmationen –, öffnen sich die Türen zu einer wahren Transformation Ihrer Lebenssituation. Dies ist Ihre Gelegenheit, Ihr Leben selbstbestimmt in eine vielversprechende Richtung zu lenken. In eine Richtung, die Sie insgeheim schon immer angestrebt haben.

Vergessen Sie nicht: Montag und Dienstag decken Täuschungen auf, der Donnerstag bringt dann wahrhaftige Magie in Ihr Leben. Genau das ist die „Super-Chance”. Eine Super-Chance, bei der es ganz an uns liegt, sie zu nutzen. Lassen wir uns also auf diese kosmische Reise ein. Denn jetzt können wir unser Leben in eine wahrhaft magische Richtung lenken. Die Sterne sind bereit, uns zu leiten!

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihr Sternzeichen.