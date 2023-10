Merkur in der Waage ab 5. Oktober 2023: Er bereichert uns mit Harmonie und Kreativität!

Bereits am 5. Oktober 2023 wechselt Merkur in das Sternzeichen Waage. Befand sich der einflussreiche Kommunikationsplanet zuvor noch in der strebsamen Jungfrau, übt er im Luftzeichen Waage einen spürbar anderen Einfluss auf uns aus, welcher noch bis zu seinem nächsten Wechsel in den Skorpion, am 22. Oktober 2023 anhält.

Das Sternzeichen Waage spielt in den nächsten Wochen übrigens eine besondere Rolle im Leben der Sternzeichen. Während wir uns noch immer in der Waage-Saison befinden, die uns mit Ihren kreativen und ausgeglichenen Energien versorgt, ereignet sich am 14. Oktober 2023 auch ein Waage-Neumond.

