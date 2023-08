Das große Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Sternzeichen Steinbock

Lange hat der mächtige Pluto daran gearbeitet, Ihre seelische Weiterentwicklung voranzutreiben und Sie täglich ein Stück mehr von belastenden Kindheitsprägungen zu befreien. Auch zum Wochenanfang am Montag lehrt er Sie wieder: Sie dürfen authentischer und selbstsicherer werden. Besonders am Montag fühlen Sie sich stark in die Zeit zurückversetzt, in der Sie sich äußeren Umständen gegenüber hilflos ausgeliefert fühlten. Umso belebender und stärkender können Sie, lieber Steinbock, den Löwe- Neumond erfahren, der Ihnen besonders dabei hilft, begrenzende Muster hinter sich zu lassen und Ihre eigene Kreativität und Selbstannahme immer weiter zu entfalten.

Ihr Neumond-Mantra lautet: „Ich erschaffe mir neue, positive Gedankenmuster.“