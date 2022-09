Sie haben im Jahr 2023 nicht viel zu befürchten. Dinge, die Sie bisher nur geplant haben, lassen sich nun schnell in die Tat umsetzen. Veränderungen nehmen Sie gerne an, freuen sich auf die neuen Herausforderungen, die auf Sie zukommen. Auch in der Liebe gibt es ein paar tolle Überraschungen.

Immer aktuell: Das Tageshoroskop für das Sternzeichen Steinbock

Horoskop 2023 für das Sternzeichen Steinbock: Ihre Glückstage

13. Februar 2023: Ihre Ideen kommen gut bei anderen an.

Ihre Ideen kommen gut bei anderen an. 18. Mai 2023: Ihre Familie ist Ihre Kraftquelle.

Ihre Familie ist Ihre Kraftquelle. 23. Juli 2023: Ein Kompliment macht Freude.

Ein Kompliment macht Freude. 8. August 2023: Ihr Gespür führt Sie auf den richtigen Weg.

Ihr Gespür führt Sie auf den richtigen Weg. 15. September 2023: Ein neues Hobby macht Spaß.

Das erwartet den Steinbock 2023 in der Liebe

Wen Mars im Juni im Sternzeichen Löwe steht, dann weckt er Ihre feurige Seite. Sie spüren eine ungeheure Leidenschaft in sich. Wenn Sie Single sind, dann kommen Sie aus Ihrem Schneckenhaus heraus und erobern Herzen im Sturm. Sie entfachen ein regelrechtes Liebesfeuer. Die Verehrer*innen stehen Schlange. Und wie Sie sich entscheiden müssen, fällt Ihnen gar nicht schwer, denn dieser Mars macht entschlossen und Sie wissen genau, was und vor allem wen Sie wollen. Das macht Sie zum/r Liebesgewinner/in des Jahres.

Auch in Partnerschaften kehrt neuer Schwung ein, vor allem bei Krisenpaaren schafft Saturn Klarheit. Saturn verlangt, dass Sie Ihrer Partnerschaft nochmal eine Chance geben, an Ihrer Krise arbeiten, sich Gedanken machen: Was ist passiert? Warum haben wir diese Krise? Was kann ich dazu beitragen, damit es wieder harmonisch wird? Was liebe ich an meinem Schatz noch? Was gefällt mir gar nicht mehr an ihm? Wenn Venus im Juli und August günstig steht, dann haben Sie gute Chancen für einen Neuanfang, alles wird gut.

Sie suchen persönlichen Rat zu Liebesfragen? Dann wenden Sie sich an Astrologin Sabine Wirkner.

Die besten Partner für den Steinbock: Er zeigt nicht alles von sich

Jahreshoroskop 2023: Beruf und Finanzen für den Steinbock

Planet Saturn steht ab März günstig zu Ihrem Sternzeichen und legt Ihnen keine Steine mehr in den Weg. Viel Energie und Tatendrang haben Sie im Mai, wenn Mars für Sie günstig steht. Da sind Sie unschlagbar, da werden Probleme zu Seifenblasen. Sie zerplatzen und lösen sich in Luft auf. Mit Merkur findet man auch die richtigen Worte, um ein Missverständnis aus der Welt zu räumen. Darüber sind Sie dann sehr erleichtert.

Mit seiner Unterstützung können Sie vom 9. Oktober bis 7. November die Chance für ein neues Aufgabengebiet bekommen oder sogar befördert werden. Ein Jobwechsel ist gut für Ihre Finanzen. Merkur wacht über Sie und bremst Sie, wenn Sie dabei sind, zu viel Geld für Dinge auszugeben, die Sie nicht brauchen.

Sternzeichen-Eigenschaften: Alles über das Sternzeichen Steinbock - 22.12. bis 20.01.

Der Steinbock und die Gesundheit für das Jahr 2023

Zu viel Stress in der zweiten Jahreshälfte macht Sie anfällig für die klassischen Steinbock-Symptome Rheuma und Ischias und vor allem für Knieprobleme – aus astrologischer Sicht Folgen Steinbock-typischer Übertreibungen: zu streng, zu ehrgeizig, zu taff!

Im Jahr 2023 haben Sie eine Menge vor ­– wenn Sie Ihre starken Leistungen ohne Reue genießen wollen, dann hören Sie nicht nur auf Ihren Kopf, sondern auch ab und zu auf das, was Ihnen Ihr Körper sagt. Entspannen Sie sich, sooft es geht! Trinken Sie jeden Tag ausreichend. Essen Sie viel Salat und Gemüse, sparen Sie mit dem Salz.

Lesen Sie jetzt auch das Jahreshoroskop 2023 für die anderen Sternzeichen.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Collage mit sololos/iStock und Astrowoche.de