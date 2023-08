Das große Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Sternzeichen Wassermann

Wann immer die Sonne durch Ihr Gegenzeichen Löwe reist, ist mit reichlich Widerstand gegenüber Ihren Vorhaben im Außen zu rechnen. Die Spannungen zwischen Mond und Pluto am Montag tun ihr Übriges: Streit und unschöne Erkenntnisse können Ihr Beziehungsleben, lieber Wassermann, ordentlich durcheinanderbringen. Doch verlieren Sie nicht den Mut. Sie können bereits zum Löwe-Neumond Mitte der Woche gemeinsame Lösungen finden und Ihre Differenzen in angemessener Weise bereinigen. Neben der sehr wahrscheinlichen Möglichkeit eines Neuanfangs bringt dieser vitalisierende Mond auch reichlich Leidenschaft in Ihre Partnerschaft. Diese kann gerne in heißen Liebesnächten ausgelebt werden.

Ihr Neumond-Mantra lautet: „Ich sprühe vor Energie und positiver Lebensfreude.“