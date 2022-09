Im Mars-Jahr geht es Ihnen gut. Sie bekommen Chancen und neue Möglichkeiten und wissen gar nicht, wo Sie zuerst beginnen sollen. Auch die Liebe nimmt einen wichtigen Raum ein. Bestehende Beziehungen erhalten nach ein paar kleineren Krisen wieder frischen Wind. Sie haben allen Grund zum Optimismus, denn das Jahr 2023 wird erfolgreich für Sie.

Immer aktuell: Das Tageshoroskop für das Sternzeichen Wassermann

Horoskop 2023 für das Sternzeichen Wassermann: Ihre Glückstage

20. Februar 2023: Ein langgehegter Wunsch könnte sich erfüllen.

Ein langgehegter Wunsch könnte sich erfüllen. 18. März 2023: Die Welt liegt Ihnen zu Füßen.

Die Welt liegt Ihnen zu Füßen. 23. August 2023: Sie erhalten einen interessanten Geldtipp.

Sie erhalten einen interessanten Geldtipp. 18. September 2023: Im Job ergeben sich neue Möglichkeiten.

Im Job ergeben sich neue Möglichkeiten. 9. November 2023: Vorfreude ist die schönste Freude.

Das erwartet den Wassermann 2023 in der Liebe

In Liebesdingen beginnt das Jahr für Ihre Begriffe etwas langweilig. In Partnerschaften haben Sie viel zu tun, um lästige Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, zu beseitigen. Das kann sich phasenweise sogar zu einer regelrechten Beziehungskrise ausweiten. Planet Mars verlangt 2023 an Beziehungen zu arbeiten und Dinge, die Sie nicht möchten, nicht mehr so hinzunehmen, wie sie bisher waren.

Eine längst fällige Aussprache steht an. Bis Mitte des Jahres haben Sie die ersten Hürden geschafft und es gibt mit dem Partner einen glücklichen Neustart.

Wenn Venus von Juni bis Oktober im Löwen steht, dann erwartet Sie ein regelrechter Liebessturm. Sie werden umschwärmt wie das Licht von den Motten. Singles sind regelrecht im Flirtfieber. Es ist gut möglich, dass viele Wassermann-Singles jetzt ihre*n Traumpartner*in finden. Auch Mars spielt in Sachen Liebe eine große Rolle. Er sorgt dafür, dass die Luft vor Liebe nur so knistert. Es wird leidenschaftlich. Vorsicht aber ist im Dezember geboten, da könnten Sie durch unbegründete Eifersucht Ihren Schatz verärgern.

Werfen Sie mit der Unterstützung von Astrologin Jana Winter einen Blick in Ihre persönliche Zukunft für 2023.

Die besten Partner für den Wassermann: Über allem steht das Zauberwort Freiheit!

Jahreshoroskop 2023: Beruf und Finanzen für den Wassermann

Lieber Wassermann, das Jahr fängt gut an. Mars steht bis Ende März günstig zu Ihrem Sternzeichen und treibt Sie zu Höchstleistungen an, die Sie in Geld und Erfolg verwandeln können. Diese Energie hilft Ihnen über Ihre finanziellen Sorgen hinweg.

Merkur ist Ihnen dann vor allem im Juni und Juli gewogen, und belohnt dann Ihr Engagement und Ihren Einsatz. Sprich: Für das Geld, das sich auf Ihrem Konto niederschlägt, auch wenn dieses am Anfang des Jahres 2023 noch im Minus stand, ist dem Finanzplaneten zu danken. Was auch immer Sie erreichen wollen, welche Probleme Sie auch immer bewältigen müssen - nutzen Sie Ihre starke Phase voller Ideen und Einfälle. Im Oktober fördert Sie Merkur in beruflicher Hinsicht. Sie setzen sich in einer bestimmten Sache nun gekonnt durch.

Sternzeichen-Eigenschaften: Alles über das Sternzeichen Wassermann - 21.01. bis 19.02.

Der Wassermann und die Gesundheit für das Jahr 2023

Sie machen sich eher wenig Gedanken um Ihre Gesundheit, ignorieren kleine Zipperlein. Ihr Motto „Viel Sport, Bewegung und frische Luft halten und machen gesund“. Im Mars-Jahr aber reicht das nicht. Mars rät Ihnen, bewusst auf kleine Wehwehchen zu achten und einen regelmäßigen Check-up beim Arzt zu machen.

Saturn schwächt Ihre Energie und Sie sind jetzt anfälliger für Infekte. Auch der Stoffwechsel könnte ins Ungleichgewicht fallen, man nimmt entweder schneller zu oder aus unerklärlichen Gründen ab. Aber bereits ab April kommen Sie wieder zu neuen Kräften. Ohne Sport geht gar nichts. Auch wenn Sie nur regelmäßig mit dem Hund eine Stunde täglich spazieren gehen, Sie müssen raus aus Ihren vier Wänden. Sie leben Ihren Wunsch nach Bewegung richtig aus, und das hat positive Folgen. Sie sind fitter, aktiver, beweglicher und gesünder.

Im Herbst sollten Sie dann wieder etwas kürzertreten. Gut möglich, dass Sie sich etwas ausgebrannt fühlen und überarbeitet sind. Gönnen Sie sich deshalb rechtzeitig Ruhepausen. Gut sind auch lange Herbstspaziergänge. Die Natur ist die beste Kraftquelle.

Lesen Sie jetzt auch das Jahreshoroskop 2023 für die anderen Sternzeichen.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Collage mit sololos/iStock und Astrowoche.de