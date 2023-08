Das große Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Sternzeichen Zwillinge

Während Ihr Herrscher, der flinke Merkur, durch den stolzen Löwen lief, waren Sie als Zwilling ganz schön auf Krawall gebürstet. Denn in den letzten Wochen haben Sie erkannt, dass die Fehlschläge der letzten Monate weniger mit Ihnen als mit Ihrem Umfeld zu tun hatten. Die angespannten Konstellationen am Montag zeigen Ihnen noch einmal überdeutlich, auf wen Sie sich verlassen können, wenn es um die Verwirklichung Ihrer Pläne geht – und von wem Sie besser Abstand nehmen. Der Löwe-Neumond am Mittwoch bietet sich hervorragend an, um verlässliche Bindungen in der Liebe oder im Beruf zu knüpfen. Wer jetzt verbindlich in Ihr Leben tritt, bleibt.

Ihr Neumond-Mantra lautet: „Ich mache meine Sehnsucht nach tieferer Berührung und Veränderung wahr.“