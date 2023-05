Jupiters Glücks-Horoskop für die Zwillinge

Zwillinge sind gerne bereit, ihr Glück zu versuchen. Als Luftzeichen gehören Sie ohnehin zu den Optimisten im Tierkreis. Das liegt daran, dass Sie sich nicht so sehr darauf konzentrieren, was gerade ist, sondern sich die Möglichkeiten ausmalen, was sein könnte. So sehen Sie seltener Probleme, sondern eher Lösungen. Genau dies kommt Ihnen jetzt zugute. Jupiter steht sehr günstig für Zwillinge und lädt Sie förmlich ein, etwas zu wagen. Gerne nehmen Sie die Einladung an – und das sollten Sie auch. Gute Gelegenheiten werden sich dort zeigen, wo Sie es am wenigsten vermuten. Zögern Sie dann nicht, sondern greifen Sie zu.

Ihre Jupiter-Glücksbotschaft: Ich nehme mein Glück in die Hand, wann immer es sich bietet.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/Suwaree Tangbovornpichet und Astrowoche.de