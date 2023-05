Jupiters Glücks-Horoskop: So verändert er jetzt Ihr Leben!

Das große Glück – so nannten die Astrologen der Antike den Planeten Jupiter. Natürlich würden wir aus moderner astrologischer Sicht auch ungünstige Eigenschaften an diesem Planeten festmachen, zum Beispiel sein Hang zur Übertreibung oder seine Neigung zu Selbstgerechtigkeit. Aber immer noch schätzen wir die Zeitphasen, in denen er seine Kraft ausspielt, als positiv, insbesondere wenn es darum geht, Dinge wachsen und gedeihen zu lassen. Tage, an denen Jupiter die Hauptrolle spielt, sind daher perfekt geeignet, um aus dem Vollen zu schöpfen und in größeren Dimensionen zu denken.

Es sind Tage, in denen wir spüren können, dass das Leben es gut mit uns meint. Dies wiederum gibt uns Hoffnung und stärkt unseren Optimismus, mit dem wir in die Zukunft blicken. Wir haben größeres Selbstvertrauen und nehmen daher die Chancen, die sich uns bieten, mit größerer Leichtigkeit wahr. Träume, die wir hegten, können nun den entscheidenden Impuls bekommen, sich auch zu verwirklichen. Und das ist wirklich ein Glück.

Glück – was ist das eigentlich? Die meisten Menschen verstehen darunter einen Zustand, den sie anstreben. Wir wollen glücklich sein. Doch wenn wir von Jupiter als Glücksplanet sprechen, dann meinen wir weniger, dass er uns Glücksmomente verschafft, sondern zu all dem, was wir vorhaben, das nötige Quäntchen Glück verschafft, das zum Gelingen beiträgt. Wenn Jupiter am Freitag, dem 20. August 2021, ganz in der Früh von der ihm gegenüberliegenden Sonne angestrahlt wird, ist er nicht nur besonders gut am Himmel zu sehen, sondern er lässt unsere Handlungen unter einem guten Stern stehen. Was auch immer wir angehen, es wird leichter von der Hand gehen, wird schneller Früchte tragen und überhaupt größere Chancen auf Erfolg haben.

Die Glückstage der Sternzeichen im August 2021