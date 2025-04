Das große Osterhoroskop 2025: Sternzeichen Steinbock

Diese Osterwoche lädt Sie ein, über den Tellerrand zu blicken und das Leben in vollen Zügen zu genießen, lieber Steinbock. Merkur gibt Ihnen den Mut, Reisepläne endlich umzusetzen oder eine spontane Gelegenheit zu ergreifen. Vielleicht ergibt sich eine Fernreise, ein Wochenendausflug oder eine Erfahrung, die Ihren Horizont erweitert – das Abenteuer wartet dort, wo Sie es am wenigsten erwarten. Lassen Sie Kontrolle und starre Pläne los, denn die schönsten Erlebnisse entstehen oft aus dem Moment heraus. Bleiben Sie offen für Begegnungen, so lernen Sie unterwegs inspirierende Menschen treffen, die neue Perspektiven aufzeigen.

Ihr Glücksmantra:

"Ich lasse mich auf das Unbekannte ein und erlebe das Leben in seiner ganzen Fülle."