Das große Osterhoroskop 2025: Sternzeichen Wassermann

Diese Osterwoche bringt Ihnen gleich doppelt gute Nachrichten, lieber Wassermann! Dank Merkur könnte sich plötzlich eine unerwartete Geldquelle auftun – eine Rückzahlung, eine Bonuszahlung oder eine erfreuliche finanzielle Entscheidung. Gleichzeitig sorgen Jupiter und Uranus für eine Überraschung in der Familie – ein Wiedersehen, eine freudige Nachricht oder ein besonderes Geschenk. Nehmen Sie diese positiven Wendungen dankbar an und genießen Sie das Gefühl von Stabilität und Verbundenheit. Mars gibt Ihnen zudem den nötigen Schwung, um Pläne umzusetzen, die Ihre Zukunft langfristig absichern. Nutzen Sie das Wochenende, um mit Ihren Liebsten zu feiern oder gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.

Ihr Glücksmantra:

"Ich empfange mit Freude, was das Leben mir schenkt."