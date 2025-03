Das Frühlingshoroskop 2025: Sternzeichen Waage

Mit dem vorgezogenen Frühlingsbeginn erwartet Sie, liebe Waage, eine wahrhaft magische Zeit. Der Götterbote Merkur zieht in Ihr Gegenzeichen Widder ein und bringt neuen Schwung in Ihr Liebesleben. Flirts, spannende Begegnungen und eine ordentliche Portion Lebensfreude stehen in den nächsten Wochen auf dem Programm. Doch während Sie die aufblühende Energie genießen, achten Sie darauf, das Gleichgewicht zu wahren und sich nicht zu sehr von der Feierstimmung mitreißen zu lassen. Ob Sie Single sind oder in einer Partnerschaft – die Widderperiode verspricht aufregend sinnliche Momente und die Chance, die Liebe auf eine erfüllendere Ebene zu bringen.

Ihr Frühlingsmantra:

„Ich vertraue auf meine erfüllende und fruchtbare Liebe.“