Das große Osterhoroskop 2025: Sternzeichen Widder

Diese Osterwoche schenkt Ihnen, lieber Widder, einen enormen Energieschub! Lassen Sie sich unbedingt von seiner Magie leiten. Sonne und Merkur in Ihrem Zeichen bringen Ihnen Klarheit und Tatendrang. Falls Sie finanzielle Entscheidungen treffen müssen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Merkur verleiht Ihnen Verhandlungsgeschick, besonders bei Verträgen oder Bankgesprächen. Ihr Herrscher Mars, der am Karfreitag in den Löwen wandert, fordert Sie jedoch auf, besonnen zu bleiben, wenn es um größere Investitionen geht. In der Liebe wird es am Sonntag besonders spannend. Vielleicht bahnt sich eine leidenschaftliche Entwicklung an, die völlig anders ist als alles, was Sie bisher kannten.

Ihr Glücksmantra:

"Ich handle klug und genieße die Überraschungen des Lebens."