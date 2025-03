Das Frühlingshoroskop 2025: Sternzeichen Widder

Sobald Merkur in Ihrem Zeichen steht, gibt es kein Halten mehr! Das kraftvolle Trigon zwischen der Sonne und Ihrem Herrscher Mars am 09.03.2025 verleiht Ihnen jetzt zusätzlichen Schwung, um Ihre Pläne mit voller Energie anzugehen. Je klarer Ihr Fokus, desto besser können Sie diese Dynamik nutzen und mit voller Kraft in den Frühling starten. Doch Vorsicht: Ohne eine klare Richtung könnten Sie sich verzetteln und die wertvolle Energie verpufft. Atmen Sie tief durch, finden Sie Ihre innere Ausrichtung und dann heißt es: Auf ins Abenteuer!

Ihr Frühlingsmantra:

„Ich weiß genau, was ich will – und erobere es!“