Merkurs "Retroshade" im Überblick: Was die aktuelle Nachschattenphase mit uns macht!

In der sogenannten Vorschattenphase beginnt Merkur noch vor seiner offiziellen rückläufigen Phase damit, sich langsamer zu bewegen und auf die prägende Zeit seiner Rückläufigkeit vorzubereiten, er wirft also bereits einen "Schatten" über uns.

Wenn Merkur sich in seiner Vorschattenphase befindet, wie zuletzt vom 1. bis zum 14. März 2025, ist bereits spürbar, wie sich die aufbauenden Spannungen in Liebesbeziehungen und Freundschaften einschleichen, oder auch die Hürden im Job zunehmen. Das merken wir zum Beispiel an der Luft, die immer dicker wird, und an Vorahnungen, dass demnächst einiges schieflaufen und doppelt so anstrengend werden könnte. Doch wissen wir über die Vorschattenphase Bescheid, können wir uns zumindest schon einmal seelisch auf die Rückläufigkeit Merkurs einstellen.

Alles, was sich mit Merkurs Vorschatten angebahnt hat, findet seinen Höhepunkt dann immer mit Merkurs Rückläufigkeit und die vollen Auswirkungen der Retrograden sind nicht mehr zu übersehen. Diese ereignete sich zuletzt vom 15. März bis zum 7. April 2025. Das nächste Mal ist Merkur dann ab dem 18. Juli rückläufig.