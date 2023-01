Das große Glückshoroskop 2023: Ihre schönsten Tage des Jahres!

Das Glück ist ein Freigeist. Es lässt sich nicht erzwingen und es kommt oft dann zu uns, wenn wir es am wenigsten erwarten. So wie gerade jetzt. Dank einer äußerst günstigen Verbindung der Sonne mit Glücksplanet Jupiter und mit Unterstützung von Venus kommt mit der kommenden Woche wieder mehr Leichtigkeit in Ihr Leben. Lassen Sie sich von der kosmischen Aufbruchsstimmung mitreißen und heißen Sie das Glück willkommen! Es wird dann auch in den kommenden Wochen und Monaten ganz überraschend an Ihre Tür klopfen.

Jahreseinstieg: Neue Energie tanken durch das harmonische Sextil

Nach den vielen Schwierigkeiten, vor die wir 2022 gestellt wurden, haben wir einen entspannten Einstieg in das neue Jahr mehr als verdient. Manches fühlte und fühlt sich in der Tat gut an, aber nicht alles. Mars, bis 12.01. rückwärts durch die Zwillinge unterwegs, sorgte nicht wirklich für Entspannung. Und auch Merkur hat bis zum 18.01. den Rückwärtsgang eingelegt. Erst wenn die Sonne am 20.01. den kühnen Wassermann betritt, schenkt sie uns wieder Optimismus, Energie und Mut. In der Woche ab 23. Januar 2023 nun kann unser Zentralgestirn sein Kraftpotential noch besser entfalten – und davon profitieren auch Sie!

Natürlich ist 2022 nicht alles so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben – viele Träume sind zerbrochen, viele unvorhersehbaren Belastungen haben uns das Leben schwer gemacht. Oft fiel es richtig schwer, sich am Leben zu erfreuen. Doch nun wird alles besser: Denn am Mittwoch, den 25.01., trifft die Sonne in einem harmonischen Sextil auf den Glücksplaneten Jupiter. Der befindet sich seit der Wintersonnenwende im dynamischen Widder. Dass diese beiden lichten Gestirne sich nun begegnen, wirkt in der dunklen Winterzeit wie ein Frühlingstag auf trübe Gemüter.

Achten Sie einmal genau auf Ihre Stimmung: Wie von Zauberhand macht sich unter dieser wohltuenden Konstellation Fröhlichkeit bei Ihnen und in Ihrem Umfeld breit. Selbst nach herben Rückschlägen können Sie sich nun wieder auf die positiven Dinge in Ihrem Leben besinnen. Sorgen und Ängste, die Sie durch den Winter begleitet haben, schmelzen unter der ermutigenden und vitalisierenden Kraft dieser beiden hervorragend zusammenarbeitenden Gestirne dahin.

Nutzen Sie die Kraft der Planeten um Ihren Erfolg zu stärken

Schließlich stärkt Jupiter jetzt die Sonne – Essenz unser aller Lebensenergie – und rückt sie ins beste Licht. Das hat nicht nur Auswirkungen auf Ihre zukünftigen Projekte: Endlich fällt es Ihnen wieder leicht, all jene Ziele erneut anzupeilen, die durch die Ereignisse der letzten Jahre aus Ihrem Blickfeld geraten sind. Jetzt ist einer der besten Zeitpunkte des Jahres, um sie wieder aus der Schublade zu holen und sie – vielleicht im Verbund mit Gleichgesinnten – konkret zu machen. Seien sie versichert: Was Sie jetzt angehen, wofür Sie sich nun engagieren, hat nicht nur starken Einfluss auf Ihre Lebensreise. Über Ihren persönlichen Erfolg hinaus stärken Sie mit Ihrer Tatkraft Ihr gesamtes persönliches Umfeld.

Doch auch wenn Sie lose Enden nicht wieder aufgreifen wollen, hilft Ihnen die aktuelle Planetenkonstellation zu mehr Erfolg und Lebensfreude. Dieses Wohlgefühl können Sie aktiv unterstützen: Gehen Sie viel spazieren und erden Sie sich täglich aufs Neue bewusst. Ob durch Mediation, Yoga oder andere Körper-Geist-Disziplinen: Spüren Sie regelmäßig in sich hinein und nehmen Sie wahr, wie mit den immer länger werdenden Sonnenstunden auch Ihre Stimmung und Zuversicht zunimmt. Bald werden auch Sie sich Ihrer Pläne für die nächsten Monate bewusst sein.

Ihr persönlicher Glückskalender 2023: Planen Sie jetzt Ihr Jahr

Übrigens hat der Sternenhimmel diese Woche noch weit mehr zu bieten. Venus, die sich nun schon einige Zeit im Wassermann aufgehalten hat, wechselt am Freitag, den 27.01., in die spirituellen Fische. In diesem gefühlvollen Zeichen läuft die Liebesgöttin stets zu Hochform auf. Ihr Selbstwert wird wohltuend gestärkt, ebenso wie Ihr Vertrauen und Selbstbewusstsein. Und das hat Auswirkungen auf Ihren Alltag, insbesondere aber auf Ihr Liebesleben: Nicht wenige Singles finden jetzt einen Partner. Bestehende Partnerschaften vertiefen sich. Konflikte können gelöst werden.

Worauf warten Sie also noch? Profitieren Sie von dem kosmischen Power-Dreiklang – bestehend aus Sonne, Jupiter und Venus –, um gerade anstehende Aufgaben voller Aufbruchsstimmung und Elan anzugehen. Und nutzen Sie die zurückgewonnene, vitalisierende Kraft der wieder vorwärtsstrebenden Planeten Mars und Merkur, um Ihre langfristige Jahresplanung anzugehen und sich die wichtigen Meilensteine 2023 in den Kalender zu schreiben. So starten Sie bestens vorbereitet ins neue Jahr!

Klicken Sie sich jetzt durch das Glückshoroskop 2023 und finden Sie heraus, wann Ihre persönlichen Glückstage sind.

