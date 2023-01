Wann ist Vollmond im Januar 2023?

Der Vollmond gilt als Höhepunkt des Mondzyklus und übt jedesmal eine besondere Wirkung auf uns aus. Der erste Vollmond des Jahres 2023 findet am 7. Januar um ca. 00:09 Uhr in der Nacht statt. Er wird unter anderem als „Wolfsmond“ bezeichnet.

So wirkt der Vollmond im Krebs auf die Sternzeichen

Der Januar-Vollmond ereignet sich im Wasserzeichen Krebs. Dieses Sternzeichen ist bekannt für seine sensible und gefühlvolle Art. Rund um den Vollmond herrscht daher eine besonders emotionale Stimmung, die vor allem in der Liebe Veränderungen mit sich bringt. Der Wunsch nach Nähe und Leidenschaft wächst, es werden stürmische Affären eingegangen, romantische Liebesgeständnisse verteilt und sogar spontane Hochzeiten sind möglich. Wenn es schlecht läuft, können im Streit oder aus einem Kurzschluss heraus jedoch Beziehungen auch plötzlich beendet werden. Hüten Sie sich in dem Fall vor übereilten Entscheidungen und atmen Sie erstmal tief durch.

Unter dem Einfluss des häuslichen Krebses werden auch freundschaftliche und familiäre Bande gestärkt. Man erkennt wieder einmal, was man aneinander hat und rückt näher zusammen. Unter der emotionalen Atmosphäre fällt der Austausch mit den Mitmenschen generell viel leichter und die Empathie wächst.

Dank der Wirkung des Krebs-Vollmondes wird auch die eigene Intuition gestärkt. Direkt am Jahresanfang können daher wichtige Entscheidungen für sämtliche Lebensbereiche getroffen werden, die bisher aufgeschoben wurden. Verlassen Sie sich einfach auf ihr Bauchgefühl, es wird Sie nicht enttäuschen.

Gerade für sensible Sternzeichen wie Fische, Krebs und Skorpion ist es jedoch wichtig, sich von dem gefühlvollen Krebs-Vollmond in keine allzu melancholische Stimmung versetzen zu lassen. Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich und quälen Sie sich nicht mit schlechten Erinnerungen. Sehen Sie lieber die Möglichkeit des Neuanfangs, welche Ihnen der Jahresanfang bietet.

Namen für den Vollmond im Januar

Eine bekannte Bezeichnung für den Vollmond im Januar ist „Wolfsmond“. Zu verdanken ist dies den Algonkin, einem Stamm nordamerikanischer Ureinwohner, welche zu dieser Zeit die Wölfe heulen hörten. Im Deutschen ist „Hartung“, abgeleitet von „Hartman“ ein gängiger Begriff. Er erinnert an die oft eingefrorene Erde im Winter.

Weitere Namen sind auch „Schneemond“, „Alter Mond“ und „Eismond“.

