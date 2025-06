Das große Pfingst-Horoskop 2025: Sternzeichen Fische

Lieber Fisch, Ihre Pfingstliebesgeschichte beginnt in dieser Woche ganz still. Im Alltag, im Gespräch, in einem Moment, der erst so unscheinbar schien und dann auf ewig bleibt. Göttin Venus schenkt Ihnen neue Tiefe im Vertrauten oder eine Wiederbegegnung mit einer alten, verloren geglaubten Zuneigung. Göttervater Jupiter hilft Ihnen, zu erkennen, wie wenig Sie brauchen, um sich sicher und gehalten zu fühlen. Ihr ganz persönliches Pfingstwunder zeigt sich Ihnen in der Klarheit eines intensiven Gefühls, das Sie sich so fast nicht zugetraut hätten. Was Sie jetzt aussprechen, heilt. Und was Sie zulassen, wächst.

Ihr Sommerglücksmantra:

"Ich vertraue auf das stille Glück, das mich findet."