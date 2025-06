Das große Pfingst-Horoskop 2025: Sternzeichen Wassermann

Was jetzt beginnt, fühlt sich aufregend an, lieber Wassermann, aber auch ungewohnt ehrlich und sehr authentisch. Die liebliche Venus bringt neue Impulse, neue Menschen, neue Sichtweisen bezüglich lang existierender Verbindungen. Jupiter schenkt Ihnen Zuversicht, genau dort, wo Sie zuletzt gezweifelt haben. Vielleicht entsteht gerade eine heiße Sommerliebe oder eine alte Leidenschaft wird neu entdeckt. Das Pfingstwunder? Sie finden endlich die Worte für das, was Sie lange gefühlt, aber nicht formuliert haben. Und das öffnet nicht nur Türen – sondern Herzen.

Ihr Sommerglücksmantra:

"Ich traue mich, meine Sehnsucht sichtbar zu machen."