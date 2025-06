Das große Pfingst-Horoskop 2025: Sternzeichen Löwe

Was lange in Ihrem Leben schwierig war, beginnt sich diese Woche leicht anzufühlen. Weil Sie, lieber Löwe, nicht mehr alles allein tragen müssen und wollen. Frau Venus bringt Ihnen neue Begegnungen, in Freundschaften und in der Arbeitswelt. Endlich Menschen, mit denen es ohne langes Drama einfach stimmt. Jupiter zeigt Ihnen, dass Erfolg nicht immer an Ihrer Leistung hängt, sondern manchmal einfach passiert, wenn Sie wahrhafte Freude empfinden. Das Pfingstwunder? Sie sprechen klar und direkt, aber nicht verletzend. Und das wirkt. Die Liebe kommt nicht als Show, sondern als Geschenk.

Ihr Sommerglücksmantra:

"Ich öffne mich für Beziehungen, die mein Licht widerspiegeln."