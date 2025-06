Das große Pfingst-Horoskop 2025: Sternzeichen Waage

Sie spüren es, liebe Waage, jetzt darf es wieder leicht werden in Ihrem Herzen, im Alltag und in der Liebe. Ihre Herrscherin Venus und Glücksplanet Jupiter schenken Ihnen neue Offenheit, nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. Vielleicht ist es keine große Liebeserklärung, sondern ein Blick, der Sie plötzlich tief berührt. Jupiter nimmt Ihnen Sorgen, die Sie viel zu oft für andere mitgetragen haben. Und das Pfingstwunder? Ein langes Gespräch oder eine kleine Versöhnung bringt Frieden – dort, wo es am wichtigsten ist. Was daraus entsteht, fühlt sich gut an und darf bleiben.

Ihr Sommerglücksmantra:

"Ich öffne mich für das Glück, das mir ohne Umwege begegnet."