Das große Pfingst-Horoskop 2025: Sternzeichen Zwillinge

Sie strahlen in dieser Woche von innen heraus, denn die liebliche Venus und der stolze Jupiter arbeiten jetzt direkt für Sie, liebe Zwillinge. Die Liebe wird leicht, beweglich, verspielt – genau so, wie Sie sie mögen. Aber auch tiefer, ehrlicher, verbindlicher, als Sie erwartet hätten. Göttervater Jupiter befreit Sie von dem lästigen Gefühl, immer alles jedem erklären zu müssen. Sie dürfen einfach genießen, wer und was sich Ihnen zeigt. Und das Pfingstwunder? Ein Gespräch, das schon lange in der Luft liegt, bringt endlich die notwendige Klarheit und Nähe. Was Sie sagen, trifft den richtigen Ton.

Ihr Sommerglücksmantra:

"Ich lasse Nähe zu und werde darin ganz ich selbst."